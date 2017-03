Maior roda-gigante da América Latina começa a funcionar em Curitiba

(foto: Divulgação/Assessoria)

No mês de aniversário de Curitiba, o ParkShoppingBarigüi presenteia a cidade com uma atração inédita no sul do Brasil. A partir desta sexta-feira (17), às 11h, as famílias curitibanas e os turistas que estiverem pela capital poderão ter uma visão única d?a cidade, a mais de 30 metros de altura, na Roda-gigante Brasil, instalada no estacionamento do shopping, próximo à entrada principal. O passeio, com sete voltas completas, custa R$ 20 por pessoa (crianças até dois anos não pagam). O brinquedo tem capacidade para transportar até 116 pessoas simultaneamente, divididas em 20 cabines fechadas com capacidade para seis pessoas, cada, exceto a cabine especial, que transporta um cadeirante por vez com acompanhante.