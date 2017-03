O Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região (Setransp), fez boletins de ocorrênica (BO) na polícia nesta tarde de quinta-feira (16), acusando o "sequestro" de pelo menos 15 ônibus pelo Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc).

"Mais de 15 ônibus foram sequestrados ​na tarde desta quinta-feira (16 de março) ​pelo Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc). Os veículos foram retirados de circulação em várias regiões da cidade, quando chegavam em pontos finais e terminais. Pelo menos um motorista que trabalhava numa das linhas foi forçado a seguir com os manifestantes. Funcionários das empresas de ônibus estão em delegacias fazendo os boletins de ocorrência de furto, sequestro e apropriação indébita", diz nota da Setransp.

Os veículos teriam sido levados para participar da manifestação dos motoristas e cobradores na rodoviária de Curitiba nesta tarde.

O Sindimoc lamentou a medida das empresas. "É lamentável que em meio a um caos total no transporte coletivo, com trabalhadores e usuários vitimados por um sistema rodando com 50% da frota, com quatro anos de atrasos e salariais constantes, a preocupação dos empresários seja com 15 veículos que estavam sendo recolhidos para as garagens", diz nota do sindicato.