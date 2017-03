Power Ranger vermelho confessa ter matado amigo com espada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Ricardo Medina Jr., que foi o ranger vermelho na série "Power Rangers Wild Force" (2002), confessou, nesta quinta-feira (16) ter matado seu colega de quarto com golpes de espada, em 2015. O ranger vermelho, de 38 anos, está preso desde 2015 sob acusação de ter matado Josh Sutter. Promotores do Estado americano da Califórnia sustentavam que o ator assassinou o amigo depois de uma discussão, envolvendo a namorada do artista. O próprio ranger chamou a polícia, e Sutter chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A confissão do ator é de ter cometido um crime passional -o que, na legislação da Califórnia, pode fazê-lo ser condenado a até seis anos de prisão. Caso fosse condenado por assassinato não passional, sua pena poderia ir de 26 anos à prisão perpétua.