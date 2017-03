Linense e Botafogo-SP jogam para seguir na zona de classificação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Botafogo e Linense se enfrentam às 21h05 desta sexta (7) com o objetivo em comum de se manter na zona de classificação para as quartas de final do Paulistão. O Linense vive situação mais confortável após uma sequência de três vitórias pela competição. Com 13 pontos ganhos -um a menos que o São Paulo, líder do Grupo B-, a equipe tem uma "gordura" de cinco pontos sobre o Red Bull, o terceiro do grupo. O Botafogo-SP também é o segundo de seu grupo, com 11 pontos, mas com uma vantagem de apenas dois pontos sobre o São Bernardo e o Ituano, e oito de distância do líder Corinthians. Mesmo com um compromisso contra o São Paulo na rodada seguinte, o time de Ribeirão Preto deverá entrar com força total, em busca de se consolidar na vice-liderança do Grupo A e se distanciar das ameaças. O jogo será disputado no estádio Gilbertão, em Lins. Com campanhas parecidas, Red Bull e São Bernardo se enfrentam em Campinas SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em situações semelhantes na tabela do Campeonato Paulista, Red Bull e São Bernardo jogam às 19h desta sexta (17), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ambos os clubes estão na terceira posição de seus respectivos grupos, mas o São Bernardo começa a rodada com nove pontos, um a mais que o rival desta sexta (17). O Red Bull joga embalado pela vitória sobre o Audax na última rodada, resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento. Satisfeito com a atuação, o técnico Valentim sinalizou que vai manter o time que começou a partida. Já o São Bernardo perdeu do Santos por 4 a 1 no último domingo (12) e tenta se recuperar no Grupo A. Com dois pontos a menos que o Botafogo, o time do ABC pode entrar na zona de classificação para as quartas caso vença a partida desta sexta.