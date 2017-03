Coritiba comemora redução de lesões, mas pode perder Juninho

Kleber no treino dessa quinta-feira: se participar normalmente do trabalho de sexta-feira, atacante estará confirmado para enfrentar o Toledo (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba usou o seu site oficial para comemorar a redução no número de lesões musculares. Segundo a comissão técnica, esse tipo de contusão ocorreu 60% menos em 2017 no clube, em comparação com o mesmo período do ano passado. No mesmo texto, o clube informa os retornos do zagueiro Walisson Maia e do atacante Kleber aos treinos. Ambos passaram pelo departamento médico nos últimos dias.

No entanto, no final da tarde, a rádio Transamérica informou que o zagueiro Juninho sentiu dores no joelho e virou dúvida para a partida de domingo, em Toledo, pelo Campeonato Paranaense. O clube ainda não deu detalhes sobre a situação do jogador.

Em texto nessa quinta-feira, o Coxa falou sobre o número de contusões. “Em relação ao primeiro bimestre do ano passado, dados da fisiologia do clube indicam uma redução de quase 60% no número de lesões musculares, as chamadas de evitáveis, neste início de temporada. O que contribui com o trabalho da comissão técnica justamente em um momento de reta final do primeiro turno, prevendo uma sequência de jogos nas últimas rodadas. Caso o Coxa garanta a classificação, serão cinco partidas em um intervalo de duas semanas”, informou o clube.

O fisiologista do Coritiba, Luiz Novack, comentou os dados. “Esses números podem ser creditados ao trabalho da comissão permanente, com a implementação de protocolos e procedimentos bem definidos em todas as áreas do CEECOR, além é claro da incorporação de tecnologias de ponta no que diz respeito ao controle de cargas”, disse.

Em 2017, após 70 dias de trabalho, o Coritiba já teve pelo menos 12 jogadores passando pelo departamento médico: Rildo, Alan Santos, Neto Berola, Filigrana, Yan, João Paulo, Galdezani, Ruy, Jonas, Juninho, Walisson Maia, William Matheus. A list inclui todos os tipos de contusões (musculares, fraturas e ligamentos, por exemplo).

Os casos mais graves são do volante João Paulo e do meia Galdezani, que só estarão recuperados depois do Campeonato Paranaense. O volante Jonas é outro desfalque confirmado para o jogo de domingo. O atacante Filigrana é dúvida. O meia Ruy está recuperado e voltou aos treinos.

A provável escalação para domingo é Wilson; Rodrigo Ramos, Werley, Juninho e Carlinhos; Alan Santos (Edinho), Anderson e Thiago Lopes; Rildo, Kleber (Neto Berola ou Iago) e Henrique Almeida.