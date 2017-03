69º Campeonato Aberto de Golf “Cidade de Curitiba” acontece em abril

O Graciosa Country Club realiza no mês de abril o 69º Campeonato Aberto de Golf “Cidade de Curitiba”. O torneio, que será realizado em duas etapas que serão disputadas nas modalidades de Stroke Play.

A 1ª Etapa será nos dias 13 a 15 de abril e disputada em 54 buracos, com 84 vagas ao total, sendo no masculino índex até 8,5 e de 8,6 a 14,0. E no feminino até 16,5. As inscrições irão até o dia 07 de abril ou até o preenchimento das vagas, O valor da inscrição para o masculino e feminino é R$ 450,00 e Juvenil R$ 100,00. O encerramento desta etapa será no dia 15, sábado, com um jantar e premiação aos vencedores às 18h no Restaurante do Golf.

A 2ª Etapa será nos dias 21 e 22 de abril, disputada em 36 buracos. Poderão participar jogadores masculino índex de 14,1 a 22,1 e de 22,2 a 32,2. E no feminino de índex de 16,6 a 23,7 e de 23,8 a 32,4. As inscrições vão até o dia 17 de abril ou até o preenchimento das vagas, sendo R$ 300,00 para masculino e feminino e R$ 100,00 para juvenis, com limite de 84 vagas. A premiação e o jantar desta etapa, será realizado no dia 22, sábado, ás 18h no Restaurante do Golf.

Serão premiados os campeão (ã) e vice-campeão (ã) da categoria Scratch e as demais categorias para os três (3) primeiros lugares. Também haverá premiação especial, na 1ª etapa para o melhor Gros: Pré Sênior, Sênior e Juvenil. Na 2ª etapa para o melhor net Pré Sênior, Sênior e Juvenil. Sendo que estas premiações não são acumuláveis.

As inscrições deverão ser efetuadas na Secretaria de Golf do Graciosa Country Club localizado à Av. Munhoz da Rocha, 1146, ou por e-mail gccgolfe@graciosa.com.br . Fone/Fax: (41) 3025-1361 / 3025-1380 / 3025-1387

FPCG realiza em abril sua 4ª Copa Integração

O mês de abril irá movimentar o campo do Maringá Golf Clube, que sob a coordenação da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe estará promovendo a IV Copa Integração. O torneio, tem como objetivo a união entre todos os clubes filiados à FPCG, e será realizado nos dias 01 e 02 de abril, com campo liberado para treino no dia 31 de março.

O formato da Copa Integração envolve duas equipes: Equipe Curitiba (formada pelos clubes: Alphaville, Clube Curitibano, Graciosa, Las Palmas e Santa Mônica.) capitaniada pelo Jorge Ishii e a do Equipe Interior (formada pelos clubes: Costão, Francisco Beltrão, Iguassu, Joinville, Londrina, Maringá, Pine Hill, Ponta Grossa, Royal, Aguativa Golf Resort, Itapema e Reserva Camburiú) capitaniada pelo Lucio Minoru Hiratomi.

Durante os dois dias os jogadores competem entre si em diferentes modalidades de Match-Play Gross. Serão 22 jogos Four-ball, 16 jogos Single match play e 8 jogos Greensomes. O vencedor de cada partida marca 1 ponto para sua equipe, ½ ponto para a partida que terminar empatada e 0 ponto para a derrota. Vence a equipe que somar o maior número de pontos.

Cada equipe será composta por um total de 48 jogadores sendo 44 amadores e 4 profissionais. Os campeões do Ranking dos Campeões 2016 terão suas vagas garantidas e estarão isentos da taxa de inscrição, sendo eles: Equipe Curitiba – Mauricio Leão, Lauro Furuta, Renato da Silva Fº, Eduardo Martin, Rosa Kamizaki. Equipe Interior – Maria Cristina Bueno, Paula Nishiyama.

Os capitães das equipes serão os responsáveis para definir as duplas que serão formadas, bem como o sorteio das partidas a ser realizada no dia que antecede os jogos.

Para se inscrever neste torneio, o jogador (a) deve procurar a capitania do seu clube para obter maiores informações sobre a inscrição. O valor da taxa de inscrição por jogador será de R$ 120,00, e este deverá ser pago ao capitão da equipe antes do jogo.

A programação social do evento conta com jantar de confraternização no sábado, e no domingo um churrasco de encerramento e cerimônia de premiação.

A FPCG estará disponibilizando transporte aos jogadores, ônibus Semi-Leito que partirá de Curitiba, com parada em: Ponta Grossa, o retorno se dará no sentido inverso. Limite de vagas: 42 passageiros. No ato da confirmação o jogador deverá informar se utilizará o transporte. Saída prevista no dia 30/03 (quinta-feira) às 23h.

Paranaenses são convocados para representar o país no Sul-americano de Golfe Juvenil

O ano começou bem para os juvenis da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, em especial Daniel Celestino e Ana Beatriz Cordeiro que foram nesta quarta-feira, 15, convocados pela Confederação Brasileira de Golfe (CBG) a representarem o país no Sul-Americano de Golfe Juvenil que será realizado em abril nos dias 05, 06 e 07. A disputa acontece no Belém Novo Golf Club, em Porto Alegre, no formato stroke play.

No último final de semana aconteceu no RS uma etapa do Tour Nacional de Golfe Juvenil, neste torneio foi definida, cinco das seis vagas para o Sul-Americano. A última vaga da equipe masculina será definida por meio de uma seletiva que irá acontecer neste próximo final de semana, nos dias 18 e 19 de março no Belém Novo Golf Club. A seletiva é importante para definir se o golfista se adapta ao campo, que é considerado bastante técnico e desafiador.

No feminino, conquistaram às vagas as três primeiras colocadas do ranking brasileiro da categoria: A paranaense Ana Beatriz Cordeiro, campeã da etapa SP do Tour Juvenil, disputada em janeiro, e atual bi-campeã brasileira pré-juvenil, categoria que defendeu até o ano passado. Laura Caetano (DF), campeã da etapa RS do Tour Juvenil, e Lauren Nunes Grinberg (SP), atual campeã brasileira juvenil, líder do ranking juvenil e adulto.

No masculino, os dois primeiros colocados do ranking que já garantiram a vaga foram: O paranaense líder do ranking brasileiro juvenil, Daniel Celestino, que foi também campeão da penúltima etapa do Tour Nacional Juvenil, disputada no Dahma Golf Club em dezembro de 2016. E o Rohan Boettcher (RS), que foi campeão no torneio deste final de semana, disputado no Santa Cruz Country Club, o clube que defende em Santa Cruz do Sul (RS) – o mesmo clube de origem de Adilson da Silva, golfista brasileiro que defendeu o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

A equipe masculina foi bronze em 2015, no Chile, quando Herik Machado foi campeão no individual, e vice-campeã no ano passado, na Venezuela. Nas duas ocasiões, o Brasil se classificou para o Mundial da categoria no Japão – em 2015, o País obteve a vaga após a desclassificação da Argentina da disputa pela vaga no Mundial.

Este ano, novamente os dois primeiros colocados ganharão vaga para o Mundial Juvenil no Japão.