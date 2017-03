Ney Franco diz que briga com Ceni é passado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A rixa entre Ney Franco e Rogério Ceni ficou no passado. Pelo menos é o que garante o treinador, que, após um ano sabático nos Estados Unidos, espera voltar a trabalhar no Brasil. Em entrevista ao "Esporte Fantástico", da Record TV, o técnico colocou panos quentes na briga e fez questão de elogiar o comandante do São Paulo. "A gente teve um problema que foi público, mas já está superado, principalmente da minha parte. Ele entende muito de tática, tem liderança e está em um clube em que ele tem entrada em todas as áreas. Acho que tem tudo para dar certo", disse Ney Franco. Ney Franco e Rogério Ceni viveram dias tensos no Morumbi por praticamente um ano. O primeiro desentendimento público entre os dois aconteceu em outubro de 2012, quando Ceni, então goleiro e capitão tricolor, discordou de uma substituição do treinador. Contra a Liga de Loja, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, Ceni pedia a entrada de Cícero, mas Ney Franco optou por Willian José, desagradando o ídolo tricolor, que deixou clara sua irritação ainda dentro de campo, durante a partida, o que irritou o treinador. "Não aprovo, acho que é cada um na sua, cada um fazendo sua função. Se eu achasse que o Cícero tivesse que entrar eu colocaria, então eu não aprovo", comentou o treinador na época. Após o episódio, o São Paulo chegou a divulgar que os dois haviam se acertado, mas isso não foi visto após a demissão do treinador. Quando Ney Franco foi demitido, Ceni classificou como "zero, zero, zero" o legado deixado pelo técnico em 12 meses de trabalho no São Paulo. O treinador não deixou barato e retrucou dizendo que o ex-goleiro era egoísta e acabava minando os companheiros de vestiário. Quase um ano depois, em outubro de 2013, os dois não se cumprimentaram em um São Paulo x Vitória no Morumbi.