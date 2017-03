Do luto a um mundo novo

“Tem o momento do ‘luto’. Você se questiona ‘por que a gente? O que eu fiz?’. A primeira sensação é se culpar, pensar que foi por causa da idade, algum medicamento que tomou”, relata a servidora pública federal Andreia Dias, mãe de Marcelo, de 3 anos.

Com o tempo, porém, um mundo novo se revela. “Foi super pesado (no começo), um susto. Eu não conhecia ninguém que tinha filho Síndrome de Down. Aos poucos fui recebendo orientação, devagar fui me habituando e hoje (ele) é o melhor presente. Todo dia é uma surpresa”, diz a protética Andresa Dambiski. “Eles podem fazer tudo o que qualquer outra pessoa faz, só que num tempo diferente”, complementa.

Para Simone Gabardo, mãe de Heitor, de 3 anos, o susto inicial acaba servindo como um impulso. “Tem outros problemas decorrentes da SD, como cardiopatias, problemas de trato gastrointestinal, vai para UTI. Isso acontece com eles (crianças) para levarmos um choque e colocarmos o filho acima de tudo”, aponta.