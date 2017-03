Correria, amor e transformação

SAIBA MAIS Do luto a um mundo novo

A descoberta de um mundo novo ao lado do filho acarreta também em grandes sacríficios por parte dos pais. Andreia, por exemplo, teve de pedir licença não remunerada para poder cuidar do Marcelo. Simone, por sua vez, deixou de lado a empresa da qual era proprietária para se dedicar exclusivamente ao Heitor. Já no caso da médica Daniele Yoshitomi, as coisas ocorreram de forma diferente.

“No meu caso, foi o pai quem parou e eu continuo trabalhando. Mas não dá para os dois trabalharem, é muito corrido”, conta ela, que é mãe adotiva de Luana, de 12 anos. “Tem de sempre estar estimulando para que lá na frente eles consigam ter autonomia. E isso só dá certo se alguém ficar em função das crianças. Eles fazem terapia de segunda a sexta, e não é só fazer a terapia e já está bom. Tem de continuar em casa com a estimulação”, explica a médica.

Com tantos sacrifícios, é natural também que ocorram grandes mudanças. “Deixei de ser egoísta e aprendi a ter mais paciência. Eles colocam a gente no chão, nos fazem aprender a dar mais valor às pequenas coisas”, afirma Andreia. “Meu filho, por exemplo, demorou um ano para sentar. Com o outro filho foi tudo rápido. Então qualquer coi