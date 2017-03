Campeonato Amigos da Bola abre temporada neste sábado

Equipes do Squadra Azzurra e Sampdoria mostram o espírito da competição, com amizade e desportividade, filosofia do CAB (foto: Divulgação)

Com diversas novidades, está tudo pronto para o início do Campeonato Amigos da Bola 2017, que terá sua largada neste sábado, dia 18, nos campos do Trieste, Iguaçu e Flamengo. Serão cinco novas equipes Juventus Campo Cumprido, Vera Cruz, Squadra Azzurra, Irmãos Passaúra e Michelangelo’s.

A fórmula também sofreu alteração, pois a primeira fase será disputada em dois turnos, todos jogando entre si. A segunda fase será composta em dois grupos. O Grupo A será formado pelas oito melhores equipes, com as quatro primeiras equipes sendo cabeças de chave e do quinto a oitavo colocados serão sorteados para se conhecer os adversários dos times cabeças de chave, com o melhor colocado jogando pelo empate em duas partidas, isto nas quartas de finais. Já nas semifinais a primeira colocada no geral enfrenta a oitava melhor e outro confronto será entre as duas equipes intermediárias, com as melhores colocadas com a vantagem do empate. Na final apenas um jogo, sem vantagem alguma, e em caso de empate pênalti direto, ou seja, sem prorrogação. O Grupo B será composto pelos três últimos colocados na primeira fase que farão triangular, turno único. As equipes derrotadas nas quartas de finais farão cruzamento olímpico em jogo único até se conhecer o vencedor, que fará final com o vencedor do triangular do Grupo B.

A competição que se inicia neste sábado, 18 de março, terá duração de oito meses com término previsto para 14 de outubro.

O Campeonato Amigos da Bola (CAB) é uma competição de futebol de campo amador que acontece em Curitiba desde 2010. A ideia de fazer este campeonato surgiu da necessidade de se estabelecer entre diversos times amadores de Curitiba, uma agenda de jogos para o ano todo. Através do CAB foi possível organizar um calendário único de partidas entre os times que já se conheciam, tinham bom relacionamento (por isso Amigos da Bola) e que já vinham jogando entre si.



A chance do jogar um campeonato deu um ânimo maior aos jogos e transformou as partidas em algo ainda mais estimulante para os atletas. A vontade de estar entre os melhores se refletiu dentro de campo. A cada edição os times estão mais preparados para fazer seu melhor.



O CAB tem crescido e movimentado um número maior de pessoas. Em 2010 contava com apenas sete times participantes. Hoje é formado por 11 equipes e envolve cerca de 350 atletas. Entre eles jogadores amadores e ex-profissionais. Além disso, tem ampliado seu espaço na mídia esportiva paranaense.



RESPONSABILIDADE SOCIAL

Um dos princípios do Campeonato Amigos da Bola é a prática do esporte com respeito, amizade e fair play entre os jogadores, dentro e fora de campo.



Para conter as atitudes anti-desportivas, a competição segue um rígido sistema de punição dos atletas. No CAB, os times que tiverem atletas punidos pela arbitragem com cartões, além de enfrentar as suspensões previstas no regulamento, terão também que arcar com a compra de litros de leite (ou a doação do valor equivalente em dinheiro).



Para cada cartão amarelo são dois litros e para cada vermelho cinco litros de leite. O que é arrecadado é doado para entidades assistenciais de Curitiba e Região Metropolitana.



O objetivo desta iniciativa é conter a violência no esporte e, como consequência, atribuir um sentido maior para a punição disciplinar. E, desta forma, aproximar o Campeonato da realidade social vivida por grande parte da sociedade brasileira.

1ª RODADA

Sábado – Dia 18

Estádio Francisco Muraro (Trieste):

11h – Juventus Campo Comprido x Operário Ahú

Estádio Monte Bérico (Flamengo):

14h – Vera Cruz x Irmãos Passaúra

16h – Sampdoria Futebol x Cometa

Estádio Egidio Ricardo Pietrobelli (Iguaçu):

14h – Piriri x Squadra Azzurra

16h – Butantã x Povo da Bola