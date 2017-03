Governo mantém decisão de cortar salários

O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni (PSDB), reafirmou ontem que o governo do Estado vai descontar o salário dos professores que aderirem à greve da categoria, iniciada na quarta-feira. O comunicado do secretário vai ao encontro da decisão proferida no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a administração pública deve fazer o corte do ponto dos grevistas. “Temos uma posição muito firme com relação à greve. Quem não trabalha, não recebe”, alegou Rossoni.

O secretário afirmou também que a responsabilidade do governo neste momento é de manter o equilíbrio fiscal. “Fizemos duas reuniões nesta semana com a APP-Sindicato e fizemos um apelo para que não houvesse greve, o momento não cabe greve”, disse. “Temos que valorizar o equilíbrio financeiro que o Paraná conquistou”, defendeu.

Rossoni alegou, ainda, que o governo concedeu um aumento de 146% no salário dos professores desde 2011, enquanto a inflação do período foi de 49%. “Preferimos manter o equilíbrio financeiro, que garante a tranquilidade de todos os servidores públicos. O servidor público tem estabilidade de emprego, pode ir para casa e ter certeza que vai receber o seu salário em dia, as férias e o 13º salário”, disse.

O governo afirma que em outubro de 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o recurso que discute a constitucionalidade do desconto dos dias paradas em razão de greve de servidor. Por seis votos a quatro, o plenário do STF decidiu pelo desconto do ponto do servidor, permitindo a compensação em caso de acordo.

O procurador e diretor-geral da Procuradoria Geral do Estado, Joel Samways Neto, afirmou que a decisão ampara o gestor público a tomar medidas necessárias para que a população não fique desassistida em casos de paralisação do serviço público.