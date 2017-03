(foto: Divulgação)

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), se reuniu ontem com o presidente Michel Temer (PMDB) em Brasília. Junto com presidentes de assembleias de todo o País, Traiano tratou com o presidente, de diversas questões, entre elas a aprovação da PEC 47, que amplia o poder de decisão dos legislativos estaduais. A PEC 47 também foi discutida com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e o presidente do Senado, Eunício Oliveira. O Senado já aprovou essa PEC na CCJ. As possibilidades que ela seja aprovada, dentro do contexto de um novo pacto federativo, são consideradas boas, segundo o tucano.

TV aberta

Na pauta de Brasília também foram feitas negociações com relação as televisões das Assembleias Legislativas de todo o país. “O objetivo”, segundo Traiano, “é a unificação e padronização, “para que todos os legislativos estaduais tenham um canal aberto com a população, 24 horas por dia”.

Ataque

O site do PT do Paraná sofreu ontem um ataque de “hackers”. Segundo os técnicos que gerenciam o sistema, a invasão se deu pela injeção de um comando no banco de dados, que causou transtornos como a alteração de títulos nas matérias e artigos publicados na página institucional. Ao modificar os títulos, o hacker deixou sua assinatura nessas postagens. Por volta das 12h35, a página foi colocada no ar novamente.

Debate

O Lide Paraná realiza, no próximo dia 30, em Curitiba, o primeiro almoço-debate do ano, com o prefeito, Rafael Greca (PMN). No evento, será debatido o tema o primeiro trimestre da gestão d de Greca e as perspectivas econômicas para o Brasil. O encontro, também tem a presença confirmada do vice-chairman of the board do LIDE, Roberto Gianetti da Fonseca, que falará sobre o atual cenário econômico do País.

Copel

O governador Beto Richa (PSDB) indicou o engenheiro Antonio Sérgio de Souza Guetter para assumir a presidência da Copel. Ele substituirá a Luiz Fernando Vianna, que foi nomeado pelo presidente Michel Temer para a diretoria-geral de Itaipu. Guetter é funcionário de carreira, já ocupou várias diretorias e atualmente é diretor da Copel Distribuição.

Comunicação

O governo Beto Richa anunciou hoje mudança no comando da Secretaria Estadual da Comunicação Social. O jornalista Deonilson Roldo assume o cargo de secretário, substituindo o empresário Márcio Villela, que ocupava a função desde maio de 2016. Roldo acumulará o cargo de secretário da Comunicação Social com a chefia de gabinete do governador Beto Richa (PSDB).

Bloqueado

O prefeito de Jesuítas (região Oeste), Aparecido Jose Weiller Junior (PMDB), teve os bens bloqueados pela Justiça a pedido do Ministério Público, que o acusa de improbidade administrativa. O MP sustenta que o prefeito foi responsável por um esquema irregular envolvendo o transporte escolar no município durante gestão anterior (2005-2008). Segundo a investigação, quando ainda era vice-prefeito, Weiller teria comprado uma empresa de transporte coletivo que mantinha contrato com a prefeitura. Eleito prefeito na gestão seguinte, segundo os promotores e, com direcionamento de licitação, ele teria contratado a antiga empresa, sob novo nome e que foi vendida parceladamente a um terceiro, que seguiu prestando o serviço de transporte escolar da rede pública para o município. A Promotoria sustenta que a contratação foi ilegal.