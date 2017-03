Com 13 inscritos para a estreia, F-3 recebe a visita de campeão da Stock

Treino da Fórmula 3 em Curitba (foto: Divulgação/Luca Bassani)

Não foram poucas as atenções despertadas pelo novo pacote da F-3. Entre novatos e veteranos da principal categoria formadora de pilotos do Brasil, serão ao menos 13 competidores em ação na corrida de Curitiba neste sábado –e um ilustre visitante.

Campeão da Stock Car em 2016, Felipe Fraga não apenas vai acompanhar o amigo Enzo Elias na jornada de estreia pela equipe Hitech, como teve ainda a oportunidade de voltar a acelerar um carro de fórmula na tarde desta quinta-feira em Curitiba.

“Foi muito legal o dia. Agradeço ao Rodrigo, da Hitech, pelo convite. Tivemos férias muito longas e este foi meu primeiro contato com um carro de corrida desde a conquista do campeonato da Stock Car (além do kart, onde mantenho os treinos). Foi muito legal andar em Curitiba, onde estou morando. O carro é muito rápido: faz o S de alta a 200 km/h fácil –de Stockão a gente vem a 180 ali no limite do limite”, declarou Fraga.

Outro que matou a saudade de um teste coletivo com os carros de corrida mais velozes do Brasil foi o atual vice-campeão, Guilherme Samaia.

O competidor da equipe Cesário F-3 comparou a nova configuração dos motores da categoria –equalizados– com o cenário anterior e avaliou que o desempenho em curvas não sofreu impacto considerável.

“Usamos a tarde para conhecer as mudanças do novo regulamento de motores. Foi bem produtivo. Conhecemos bem o carro e percebi que o motor demora um pouco mais para ‘crescer’. É o mesmo carro em que andei ano passado e percebi que em termos de velocidade em curva e aproximação de freada vai mudar bem pouco –talvez nem mude. Tirando a adaptação do motor em retas, está tudo bem, o grid é praticamente todo novo, então veremos bastante evolução ao longo do ano”, disse Samaia.

O competidor da equipe Cesário F3 terá como companheiros os estreantes Marcel e Murilo Colleta –ambos de invejável retrospecto no kart– e Sergio Henrique. Quem também faz sua estreia nos bólidos da F-3 Academy e chega credenciado pelo desempenho no kart é Pedro Goulart. Ele corre bancado pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), graças ao título brasileiro de kart na categoria Sudam conquistado em 2016.

Outro campeão corre pela Full Time nesta etapa: Vitor Baptista. Ele conquistou a F-3 Light em 2014 e no ano seguinte levantou o título da Euroformula Open. No ano passado, Baptista acelerou pela World Series, categoria da qual diversos pilotos saíram direto para a F1. Sua participação na etapa se insere no conceito de desenvolvimento de pilotos almejado pela categoria, para que o experiente piloto apresente parâmetros em linha com a realidade do automobilismo europeu.

Neste sábado acontecem os dois treinos livres e o quali da F-3. As corridas serão no sábado, a primeira com largada às 9h e a segunda começando às 13h30. As provas serão exibidas ao vivo pelos canais oficiais da Porsche Império GT3 Cup no Youtube e Facebook, além do site oficial da categoria.



F3 Brasil – Curitiba – Lista de inscritos

Enzo Elias

Giuliano Raucci

Guilherme Samaia

Igor Fraga

Leonardo Barbosa

Leonardo Souza

Marcel Colleta

Murilo Colleta

Nathaniel Beuno

Pedro Caland

Pedro Goulart

Sergio Henrique

Vitor Baptista