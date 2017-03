Menina que interrompeu entrevista ao vivo vira estrela na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marion pode ter apenas quatro anos de idade, mas já conquistou a internet. Graças a uma entrevista de seu pai, Robert E. Kelly, à emissora britânica BBC, a menina ficou conhecida em todo o mundo no último dia 10. Isso porque ela e seu irmão mais novo, James, interromperam o pai, que estava ao vivo na TV, e foram retirados da sala pela mãe. O vídeo viralizou e já foi visto mais de 30 milhões de vezes só no Facebook. Nesta quinta-feira (16), a família de Robert participou de uma coletiva de imprensa na Coreia do Sul, e Marion, claro, roubou a cena. Com um pirulito na boca e sem entender o que estava acontecendo, a menina virou meme. De montagens colocando Marion para discursar na ONU até dicas de moda inspiradas no visual da menina, seu rostinho foi assunto nas redes sociais. A família Kelly informou que o motivo para Marion aparecer tão animada em seu vídeo viral se deve à comemoração de seu aniversário, que aconteceu um dia antes da entrevista à BBC. A mãe do professor, Ellen Kelly, disse ao jornal Daily Mail que sua neta provavelmente pensou que seu pai estava falando com seus avós pela internet, um hábito da família, e, por isso, entrou no local.