Presidente da URBS descarta novo reajuste de tarifa em Curitiba

O presidente da Urbanização de Curitiba S/A (URBS), José Antonio Andreguetto, recebeu nesta quinta-feira (16) uma comissão do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba (Sindimoc) para tratar da greve do transporte. Durante a reunião, Andreguetto descartou qualquer possibilidade de repasse para as empresas acima do que foi projetado para reajuste salarial da categoria.

No reajuste da tarifa ao passageiro no começo do ano, a URBS considerou todas as despesas previstas para o decorrer do período de fevereiro de 2017 a fevereiro de 2018. “A composição foi para reequilibrar econômica e financeiramente o Fundo de Urbanização, que remunera as empresas contratadas, evitando a continuidade de greves e paralisações por falta de pagamentos como as que ocorreram ao longo de 2016 e inicio de 2017. Agora, descartamos qualquer repasse acima do que foi projetado disse Andreguetto.

Para a reposição do aumento salarial da categoria de motoristas e cobradores, foi projetado 6%. Esse aumento precisa ser pago retroativo a data-base da categoria, que é 1º de fevereiro, e para fazer frente a esta despesa, a URBS precisou reajustar o valor da tarifa ao passageiro antes do acordo salarial, Todos os anos foi feito dessa maneira.

“Sabemos que a missão da URBS e que a negociação é direta com os empresários, mas estamos aqui para solicitar um apoio”, disse o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira. Os diretor de Transporte da URBS, Antonio Carlos Araújo, também participou da reunião.

Além disso, o reajuste da tarifa também prevê a reposição da frota de 270 ônibus com vida útil vencida, aquisição de 24 novos biarticulados para implantar o novo eixo do ligeirão Santa Cândida - Capão Raso, reequilíbrio de custos de insumos como combustível, lubrificantes, pneus e outros.