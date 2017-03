Temperatura máxima não vai passar de 18ºC em Curitiba

Perto do fim do verão, amanhã a temperatura máxima em Curitiba não deve passar dos 18ºC, segundo previs’ao no site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). A mínima deve ficar na casa dos 15ºC. Hoje, o dia deve ser instável durante todo o dia, com chuva desde a manhã. As temperaturas ficam entre 16 e 23 graus.

O outono começo na próxima segunda-feira. A estação é típica por variar temperaturas baixas na madrugada e manhã e calor durante as tardes. A previsão para de temperatura para segunda-feira é de 13 a 23 graus.