PR transfere líderes de facção criminosa

Oito presos de uma facção criminosa, que atua dentro e fora dos presídios em todo o Brasil, foram transferidos da Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP) para a unidade federal de segurança máxima de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. A remoção aconteceu na manhã de terça-feira, e divulgada ontem.

Os oito fazem parte da cúpula desta facção no Paraná e teriam envolvimento ativo em motins, rebeliões e crime organizado tanto nas dependências e como fora dos presídios. Todos eles foram alvos de uma operação de dezembro 2015.