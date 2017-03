Bolo de aniversário de Curitiba vira segredo

Bolo de aniversário é uma tradição de 15 anos (foto: Arquivo/BP)

O tradicional bolo gigante, oferecido pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Paraná (Sipcep), na comemoração do aniversário de Curitiba, terá novidades na decoração e no recheio este ano. De acordo com o presidente da entidade, Vilson Felipe Borgmann, a ideia é surpreender a população com detalhes que só serão conhecidos no dia em que o bolo será entregue.

O evento é realizado há 15 anos consecutivos e desta vez homenageia os 324 anos completados dia 29 de março. A festa, no entanto, será antecipada para o dia 26 de março, domingo, no Parque Barigui, com distribuição do bolo a partir das 15h30.

O bolo de cerca de 600 kgs será produzido na escola de padaria que funciona nas dependências do Sindicato, nos dias 23 e 24 de março/17. A entidade conta este ano com a parceria dos moinhos Guth e Bunge para confeccionar o doce, que terá distribuição estimada em 6 mil fatias.