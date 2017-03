Depois do Mutirão de Dermatologia e da retomada da capacidade de atendimento do Laboratório Municipal, a fila dos pacientes de cardiologia começa a andar em Curitiba. Ontem, começou o mutirão de Cardiologia, no Hospital do Idoso Zilda Arns, no Pinheirinho. A fila de consultas tem cerca de seis mil pessoas e está represada em quatro meses.

A estratégia denominada Saúde Já, lançada no mês passado, prevê a reestruturação do sistema de saúde de Curitiba e já destinou R$ 12 milhões para equacionar as filas por consultas e procedimentos. “O mutirão começa hoje e não para mais. Há pessoas que esperam de quatro meses a até dois anos para exames ou consultas. Queremos que elas sejam atendidas para que os corações curitibanos sejam bem tratados”, declarou o prefeito Rafael Greca.

Os pacientes a serem atendidos são encaminhados pelas unidades de saúde de sua região. A estrutura, médicos e enfermeiros do Hospital Zilda Arns ficará à disposição do mutirão também aos sábados.