Grupo Dignidade completa 25 anos e lança marca em Curitiba

O Grupo Dignidade comemora, neste mês, 25 anos de atividade ininterrupta. A organização curitibana é uma das mais importantes no combate à homofobia e no trabalho pela diversidade sexual no Paraná e no Brasil. A marca de 25 anos será celebrada hoje, na Sociedade Thalia, a partir das 19 horas. O evento contará com a entrega dos Prêmios “Educando para a diversidade sexual” e “Aliad@s da cidadania LGBT”.

No total, são 11 prêmios para a educação e 17 reconhecimentos de trabalhos feitos por membros da sociedade civil e do governo em diversas regiões do país na promoção da cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais (LGBTI).

A ocasião também será utilizada para o lançamento do projeto It Gets Better Brasil, que busca a comunicação com jovens LGBTI através de mensagens de apoio e esperança. Além disso, será inaugurado, durante o evento, o primeiro aplicativo de denúncia de crimes contra a diversidade sexual do Brasil.