O ator Ricardo Medina Jr., que foi o ranger vermelho na série Power Rangers Wild Force (2002), confessou ontem ter matado seu colega de quarto com golpes de espada, em 2015. O ranger vermelho, de 38 anos, está preso desde 2015 sob acusação de ter matado Josh Sutter. Promotores do Estado americano da Califórnia sustentavam que o ator assassinou o amigo depois de uma discussão, envolvendo a namorada do artista. O próprio ranger chamou a polícia, e Sutter chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A confissão do ator é de ter cometido um crime passional -o que, na legislação da Califórnia, pode fazê-lo ser condenado a até seis anos de prisão. Caso fosse condenado por assassinato não passional, sua pena poderia ir de 26 anos à prisão perpétua.

Demi Lovato comemora 5 anos de sobriedade

Na última quarta-feira, Demi Lovato postou uma foto em seu Instagram para comemorar cinco anos de sobriedade. "Muito grata. Tem sido um longo caminho. Muitos altos e baixos", escreveu a cantora. Demi diz que pensou em desistir várias vezes, mais pediu a Deus que a livrasse de sua obsessão. "Estou muito orgulhosa de mim mesma, mas eu não conseguiria chegar aqui sem meu grande poder (Deus), minha família, meus amigos e todos que me apoiaram", agradeceu. São 1.827 dias, 60 meses e 43.813 horas sem sucumbir aos antigos vícios.

A cantora tinha problemas com o uso de cocaína no passado.

Robert Plant canta Kashmir ao vivo pela primeira vez em 10 anos

Na última quarta-feira, Robert Plant apareceu de surpresa durante a apresentação do violinista Nigel Kennedy para cantar Kashmir, clássico da banda britânica. O ex-Led Zeppeling também fez um cover de Hey Joe. A apresentação de gala foi anunciada como Nigel Kennedy e amigos e contou com artistas em sua maioria clássicos. O site LedZepNews gravou o áudio das apresentações de Plant. Antes de cantar Kashmir pela primeira vez desde a reunião do Led Zeppelin, em 2007, na O2 Arena, também em Londres, Plant explicou que ele conheceu Kennedy enquanto trabalhava no disco Fate of Nations, em 1992.

Assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua se casa pela 3ª vez

Aos 47 anos, Guilherme de Pádua casou-se pela terceira vez. A noiva é Juliana Lacerda, estilista mineira, e o casamento civil ocorreu em Belo Horizonte (MG). O ex-ator foi condenado há 19 anos de prisão por assassinar Daniella Perez, filha de Gloria Perez, em 1992. Os dois interpretavam um par romântico na novela "De Corpo e Alma". Pádua executou o assassinato com a ajuda de sua esposa na época, Paula Thomaz, que também era do elenco da novela. Ela foi condenada a 18 anos. Agora, o ex-ator trabalha como obreiro de uma igreja evangélica e visita presídios a fim de evangelizar os detentos.

Facebook esclarece boato do "copie e cole" sobre dados do usuário

Nesta semana, espalhou-se pelo Facebook um falso alerta dando conta de que a empresa pretendia tornar públicos os dados de seus usuários. Para escapar da ação, a pessoa deveria copiar o tal alerta e reproduzi-lo em seu mural. A rede social alerta que esse tipo de pegadinha é velha, com casos semelhantes ocorrendo pelo menos desde 2012. A diferença é que a desta vez a empresa resolveu agir para acalmar os ânimos. Além disso, é bom lembrar que a rede social possui mecanismos mais inteligentes para ouvir os usuários. Se alguma autorização nova fosse necessária, ninguém seria obrigado a postar um texto qualquer no seu mural.

Níver do dia

Kurt Russell

ator norte-americano

66 anos