Expansão na gastronomia no Pátio Batel

(foto: Naideron Jr.)

Giulia Quirino, superintendente do Pátio Batel, apresentou o novo olhar do mall, totalmente voltado para os clientes consumirem, comprarem e vivenciarem a gastronomia de forma completa. A iniciativa abrange todos os pisos mas terá a maior intervenção no L4. “Seguindo nosso DNA inovador e buscando sempre oferecer experiências singulares para os nossos clientes, entendemos que estávamos no momento certo para trazer mais novidades. Afinal, já temos três anos e queremos entregar para Curitiba uma inovação para o segmento”, destaca Giulia Quirino. A maior intervenção será no piso L4, que será dividido em cinco diferentes setores: o Mercado Gastronômico, restaurante Pop-up, o Laboratório de Inovações Gastronômicas, o Pátio Externo e uma área para happy hour. Já o piso L3, receberá em breve duas operações esperadas pelo público – o restaurante La Pasta Gialla e o Steak Bar Bull Prime. E no piso L2, um espaço especial – em frente ao Madero - está sendo preparado para receber mais um restaurante.

Gilson Abreu



BULL PRIME PREVÊ CRESCIMENTO DE 50%

A Bull Prime Carnes Nobres inaugura na metade do ano seu projeto mais ambicioso. A terceira unidade da marca será um açougue e steak bar em parceria com a cervejaria argentina Patagônia e vai funcionar no piso L3 do shopping Pátio Batel. “Apesar da crise resolvemos investir pesado em um nicho que tem mostrado potencial de crescimento. Seremos a primeira casa de carnes nobres dentro de um shopping center de grande porte no Brasil”, conta o sócio-proprietário da Bull Prime, Marcos Canan. Com duas unidades, uma na Avenida Silva Jardim, no Batel, com açougue e restaurante, e outra no Ecoville, com açougue e food truck, a empresa teve faturamento de R$5 milhões em 2016. “Com a abertura da loja do Pátio Batel, entre junho e julho, projetamos um crescimento de 50% no faturamento”, explica Canan. O plano de expansão da marca ainda prevê a abertura de uma unidade por ano e tem espaço para um plano ousado: “meu sonho é abrir uma unidade em Miami dentro de cinco anos”, finaliza o sócio da casa de carnes.



BALANÇO

** O empresário Marcelo Bergerson , abre em abril, ainda sem data definida, a primeira joalheria em Porto Alegre. A joalheria Bergerson, sempre antenada no que há de mais sofisticado para as mulheres contemporâneas, leva para Porto Alegre por exemplo a linha exclusiva de gargantilhas da coleção Du Jour, que fez a cabeça das mulheres. Em Curitiba, a Bergerson está no Park Shopping Barigüi, Shopping Mueller, Shopping Crystal e Pátio Batel. Em Londrina, no Shopping Catuaí; em Maringá, no Maringá Park Shopping Center; e em Joinville, no Garten Shopping.

** A marca de alimentação saudável paranaense Tropical Banana ganha mais uma loja, a 12 ª no Paraná. Dessa vez o local escolhido foi o Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais (PR). A nova loja da Tropical Banana inaugurou na área de expansão do aeroporto num espaço de 43 m². A novidade faz parte dos planos de expansão da marca que também possui lojas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.