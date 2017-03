Concessão de aeroporto a estrangeiros mostra novo perfil

JOANA CUNHA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem a presença das construtoras brasileiras envolvidas na Lava Jato, a nova rodada de concessões de aeroportos atraiu três empresas europeias que arremataram os quatro aeroportos leiloados pelo governo federal. Os lances oferecidos pela alemã Fraport (que levou os aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre), pela francesa Vinci (que ficou com Salvador) e pela suíça Zurich (Florianópolis) alcançaram R$ 1,46 bilhão, superando em mais de 90% as ofertas mínimas determinadas pelo governo. Esse valor será pago pelos vencedores em julho, na assinatura do contrato.

O montante total obtido (incluindo as ofertas vencedoras do leilão mais as contribuições fixas a serem pagas no período da concessão) ficou em R$ 3,7 bilhões --o valor mínimo previsto pelo governo era de R$ 3 bilhões. Os concessionários também pagarão anualmente a contribuição variável de 5% das receitas obtidas em cada aeroporto. As concessões têm prazo de 30 anos --25 anos no caso de Porto Alegre.

O leilão desta quinta-feira (16) dominado pelas estrangeiras marcou uma diferença com as disputas anteriores, que contou com a presença de construtoras brasileiras como Engevix, Carioca e Odebrecht, investigadas pela Lava Jato, além da CCR, que tem entre seus sócios Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez, também alvo da operação. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou o resultado e afirmou que, com a venda para grupos estrangeiros, o país reconquistou a "credibilidade no cenário internacional".

VISÃO ESTRANGEIRA

Juntos, os grupos ganhadores do leilão administram 51 aeroportos no mundo, por onde passam 421,5 milhões de passageiros por ano. O governo calcula que eles realizarão investimentos superiores a R$ 6,6 bilhões. Embora tenha sido considerado um sucesso pelas autoridades e surpreendido analistas pela dimensão dos ágios, o resultado não era dado como certo. Nos últimos dias, pelo menos quatro potenciais investidores, brasileiros e estrangeiros, desistiram de concorrer. O evento marcou a abertura da primeira rodada de concessões da gestão Temer e servirá de teste para o modelo de privatizações deste governo, que esticou prazos para análise dos projetos, mudou a forma de pagamento das outorgas e criou uma espécie de "seguro cambial" para evitar perdas com desvalorização do real.

Uma das mudanças mais importantes para a atração dos que ficaram foi a retirada da Infraero como sócia obrigatória, como aconteceu nos leilões anteriores, em que a estatal entrava com 49%. A nova concessão fará com que a gestão privada de aeroportos no Brasil atue no transporte de 59% dos passageiros do país em dez aeroportos privatizados, segundo cálculos da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).