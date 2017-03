Temer tenta se blindar da crise política e anuncia dados de emprego

BRUNO BOGHOSSIAN, MAELI PRADO E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Na tentativa de criar um pacote de notícias positivas para convencer o mercado de que a economia está "blindada" contra dificuldades políticas, o governo antecipou a divulgação dos primeiros dados positivos no mercado de trabalho em quase dois anos. Em uma atitude pouco usual para um ocupante do cargo, o presidente Michel Temer anunciou pessoalmente nesta quinta-feira (16) que o número de contratações formais superou a quantidade de demissões em fevereiro.

No esforço para atrelar seu nome a fatos positivos na área econômica, Temer também comentou a disputa de investidores estrangeiros por quatro aeroportos brasileiros nessa mesma data e a melhora na perspectiva da nota de crédito do Brasil pela agência de classificação Moody's. Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostraram a criação de 35,6 mil postos de trabalho formais (diferença entre contratações e demissões) no mês passado. Desde março de 2015, o Ministério do Trabalho não registrava um dado positivo.

"É um começo depois de 22 meses de números negativos. É importante porque eu penso em 35 mil brasileiros que têm, sem a possibilidade de trabalho, uma vida indigna", afirmou o presidente. Desde que o número de empregos começou a cair, ainda no governo Dilma, os dados do Caged vinham sendo divulgados só pela internet, sem a até então tradicional entrevista do ministro da área, abandonada em 2015. De acordo com o próprio Ministério do Trabalho, desta vez foi realizado um "esforço maior para a divulgação" do número, diante do resultado positivo. Normalmente, o dado só sai no final do mês.

CAUTELA

O economista José Marcio Camargo, da Opus Gestão de Recursos, afirma que ainda vai demorar para o desemprego começar a cair, mas que o dado positivo é um sinal de que as reformas do governo estão dando resultado. O economista André Perfeito, da Gradual Investimentos, discorda que a política econômica tenha influenciado o resultado de fevereiro e lembra que, nos últimos 12 meses, foi fechado 1,33 milhão de postos de trabalho. A consultoria Tendências diz que o número positivo só foi possível devido a fatores típicos desta época do ano. Considera ainda que o mercado de trabalho vai melhorar de forma lenta no primeiro semestre e de maneira mais rápida nos seis meses seguintes. Entre os fatores sazonais, está a contratação maior no setor de serviços, principalmente de professores no ensino estadual e municipal.

DESGASTES

Nos três primeiros dias da semana, o governo sofreu desgaste com uma série de notícias negativas, como a divulgação de nomes alvos de pedido de inquérito na Lava Jato e os protestos contra a reforma da Previdência. Temer pediu a seus auxiliares que aproveitem para turbinar a agenda econômica. O Planalto também vai reforçar com a base aliada apelos para que a pauta econômica no Congresso seja mantida como prioridade. Investidores já disseram a integrantes do governo que a delação da Odebrecht não impactou o mercado porque há sinais de compromisso com a aprovação da reforma da Previdência, mas temem que o Congresso fique parado ou passe a priorizar outros temas.