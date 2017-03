Um homem ficou revoltado após ter sua caminhonete, uma Rural, ser apreendida em uma blitz de trânsito feita pela Polícia Militar (PM) em Londrina, no norte do Paraná.

A PM não informou por que o carro foi apreendido.

O motorista, revoltado, estacionou a Rural. Foi de um lado a outro, pegou um objeto e começou a bater no carro. Primeiro, quebrou um vidro lateral, depois danificou a lataria, em seguida arrebentou o parabrisa, marretou o capô quatro vezes, quebrou os dois faróis, a grade frontal, as duas portas e os dois retrovisores. Enquanto isso, um guarda olhava, sem fazer nada. quando terminhou o serviço, o homem pegou seu chapéu, falou alguma coisa ao guarda e saiu, deixando o carro por lá mesmo.

DA RÚSSIA BRASILEIRA

Vídeo com ‘fantasma’ em escola de Araucária viraliza na internet

Um vídeo de um “fantasma” em uma escola infantil de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, viralizou na internet e tem intrigado internautas nos últimos dias. As imagens feitas por um agente de segurança mostram um corredor escuro, em que luzes piscam freneticamente e uma porta de um hidrante bate com força várias vezes.

MAIS

Veja o vídeo em http://www.curitibamilgrau.com.br/video-com-fantasma-em-escola-de-araucaria-viraliza-na-internet/

Nova York é aqui

VIDEO DA SEMANA

Rolê Mil Grau

MAIS

https://www.youtube.com/watch?v=lIqQZR-2_y4

Autoajuda na área