O charme do flamenco tradicional

Ivan Vargas: dinastia (foto: Divulgação)

Amanhã, o grupo Perla Flamenca Arte em Movimento tem a honra de receber para uma noite inesquecível o bailarino espanhol Ivan Vargas.



Diretamente de Granada (Espanha) para Curitiba, o artista promete emocionar o público com sua forma tradicional e passional de dançar. O show de música e dança flamenca também contará com a presença das bailaoras Miri Galeano “Perlita”, Cristiane Macedo e Maria Tereza Prado, do cantor Fernando de Marília, do percussionista gaúcho Gustavo Rosa e do guitarrista flamenco Jony Gonçalves.



O evento inaugura a temporada 2017 do projeto intitulado Perla Flamenca Tablao, que, iniciado em 2015 pelo casal Miri Galeano “Perlita” e Jony Gonçalves, traz a Curitiba mensalmente apresentações de flamenco no melhor estilo “Tablado Espanhol”, sempre contando com artistas nacionais e internacionais.



Além do show, o público poderá degustar tortilha e sangria. Os ingressos estão à venda no Espaço Up Life (Rua Claudio Manoel da Costa, 623, BomRetiro) e custam R$ 70,00.



O Flamenco nasceu na Andaluzia, Espanha, e de lá se espalha pelo mundo, levando consigo a soma de diferentes culturas que o fizeram emergir, tais como árabe, cigana, judia, espanhola, negra. Ao falar das emoções humana mais primitivas.