G2 Cia de Dança volta ao Guairinha

O espetáculo de dança-teatro La Cena, com o G2 Cia de Dança, volta ao palco do auditório Salvador de Ferrante (Guairinha). Serão duas, amanhã e domingo.



O texto e direção são de Cleide Piaseck, que se inspirou nos contos e personagens de Hoffmann (Quebra-Nozes & Camundongo Rei e o Homem de Areia); de Neil Gaiman (Sandman) e Serguei Diaguilev (Ballets Russes).



La Cena conta a história de um grupo de empregados contratados para trabalhar na mansão do Sr. Stahlbaum, na preparação da festa de fim de ano. Após alguns incidentes no local de trabalho, todos mergulham em um sono profundo o que desperta os desejos mais secretos e inconfessáveis pesadelos.

SERVIÇO:

O quê: La Cena

G2 Cia de Dança

Quando: Dia 18 às 20h30 e dia 19 às 18h

Onde: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha)

Quanto: R$ 20,00 e R$10,00 (descontos previstos em lei)