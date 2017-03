É amanhã: Fábio Jr. em Curitiba! A apresentação acontece no Grande Auditório do Teatro Positivo. Com 40 anos de carreira e mais de 30 discos gravados, o cantor Fábio Jr. apresenta um show com grandes sucessos. A produção e realização é RW 7 Production & Entertainment e CWB Brasil.



Fábio Jr. é um artista completo com talento reconhecido também como compositor, ator e apresentador. O espetáculo O que importa é a gente ser feliz conta com repertório elaborado com a ajuda de fãs e traz grandes sucessos de sua carreira. Entre as canções deste show estão Só Você, O Que Que Há, Alma Gêmea e Caça e Caçador, se misturam a canções do CD mais recente do cantor, como Amem, Amor, To Investindo Nessa História e Será Que Fui Claro?!.



Um dos grandes destaques da turnê O Que Importa é a Gente Ser Feliz é o cenário, que é revelado através da iluminação, contando com cortinas, colunas e elementos que valorizam a estética de forma simples e sofisticada, sem a utilização de recursos audiovisuais.

SERVIÇO:

O quê: Fábio Jr. em Curitiba

O quê: 18 de março de 2017 – sábado – 21h15 (abertura dos portões: 20h)

Onde: Teatro Positivo - Grande Auditório

Quanto: A partir de R$ 90. Ingressos à venda pelo