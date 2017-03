Ceará e seus personagens dão as caras em Curitiba

Durante 90 minutos, vários personagens do Ceará (foto: Divulgação)

Famoso por suas imitações de personalidades da tv e internet, o humorista Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará, vive um ótimo momento. Além de renovar a segunda temporada do programa Ceará Fora da Casinha no canal Multishow, comemora o retorno aos tablados após um hiato de dez anos. A turnê do espetáculo Ceará Dando as Caras estreou em 2016 e chega pela primeira vez a Curitiba no domingo, dia 19 de março. Com realização da It´s Live Entretenimento, a apresentação inédita acontece no palco do Teatro Positivo - Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 20horas.



Durante 90 minutos, o comediante entretém o público com personagens que marcaram sua carreira, como Silvio Santos e Gabi Herpes, faz graça com assuntos atuais, usa todo o potencial vocal para imitar cantores, como Maria Bethânia e Tina Turner, entre outros. Escrito pelo próprio Ceará com colaboração do roteirista e diretor Pedro Haidar, Ceará Dando As Caras oferece a chance dos fãs conheceram toda a versatilidade do humorista, que não poupara nem a si mesmo das piadas do show.



Os ingressos já estão disponíveis e variam de R$55,00 (meia-entrada) a R$130,00 (inteira), de acordo com o setor. Plateia Inferior - R$130,00 (inteira) e R$70,00 (meia-entrada) / Plateia Superior - R$100,00 (inteira) e R$55,00 (meia-entrada).