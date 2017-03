Benito Di Paula no palco do Guairão

Conhecido pela mistura de samba latinizado, o cantor e compositor Benito Di Paula sobe ao palco do auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão) para cantar e tocar piano amanhã, às 21 horas.



Os clássicos que o consagraram na década de 1970 não deixam de ser cantados, como Charlie Brown, Retalho de Cetim e Mulher Brasileira. Esta última ganhou destaque na novela O Clone (2002), nas rodas de samba no bar da Dona Jura, personagem interpretada por Solange Couto.



O cantor gravou 35 álbuns, com 45 milhões de cópias vendidas em vários, países, além de levar a música brasileira para fora do País.