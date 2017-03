Curitibana Pis Ces no domingo

PisCes é uma cantora e compositora de Curitiba, e estará fazendo seu primeiro show dia 19 de março, domingo ao meio dia, no Teatro Rodrigo D’Oliveira. O teatro fica na Rua Trajano Reis, no Largo da Ordem, um dos lugares mais culturais da cidade. O show será acústico e de lançamento da artista. PisCes começou a compor aos 12 anos (2010), tanto em português como em inglês, tendo por volta de 300 músicas autorais. Seu estilo é uma mistura de Indie Rock e Pop Rock, tendo músicas também com uma batida Country e MPB. Seu primeiro contato com a música foi aos 10 anos quando aprendeu a tocar flauta. Aos 11, aprendeu violão e guitarra sozinha, e começou a cantar.