Notícias da moda do lado de cá

Estou curtindo esse lance de escrever relatos mais soltos sobre moda de 2017. Ela passa por um momento único por aqui e talvez no Brasil vocês possam sentir através de meus momentinhos dedicados a você. A vez é de tudo e de todas. As mulheres são o foco principal do momento. Novo momento do feminismo é apenas um modismo? Tem quem se pergunte. Pouco importa se é moda ou não? O que vale é falar nele por todos os cantos e a moda ajuda a propagar o barulho. Vamos em frente com o propósito de fazer de 2017 mais um ponto de partida importante para que a mulher seja dona do seu nariz, tenha seu lugar no mercado e possa ser tratada sempre com respeito. Muito o que andar num mundo tão machista, mas nós temos o nosso jeito de fazer nossa voz gritar mais alto. E através da nossa maneira de falar, vestir e agir podemos impor essa necessidade de atenção, respeito e mudança. Epa. Acho que já falei sobre isso. Desculpem, mas é que se fala muito nisso. Corta! Nos modismos que vem no momento temos três fatores importantes.

Fotos: Ana Clara Garmendia



1) Hora de fendas nas saias. Muitas delas. Interprete-as como quiser. A ideia da foto com tênis e tudo preto é boa e confortável





2) Se a Kendall Jenner usa, todas copiam... E ela apareceu na semana de moda de Paris com enormes argolas. Já é moda de novo. Para fechar, uma polêmica, mas eu tenho que falar. Aqui na Europa fuma-se muito, apesar do combate através das imagens coladas nos pacotes mostrando todos os males do vício.





Pois bem, marcas como Yazbukey e Louis Vuitton criaram cigarreiras para os adeptos do tabagismo. É um retrocesso? Diria uma resposta da indústria e da criação de moda às necessidades do mercado. Sem romance. Fui. Volto sexta que vem.

