Quina acumula e próximo prêmio deve ser de R$ 4,8 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4335 da Quina, sorteadas nesta quinta-feira (9) em Barra Bonita (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 4,8 milhões. Os números sorteados foram: 01, 43, 47, 61, 71. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 62 apostas ganhadoras, R$ 7.884,20 Terno - 3 números acertados - 4.807 apostas ganhadoras, R$ 152,91 Duque - 2 números acertados - 139.062 apostas ganhadoras, R$ 2,90 TIMEMANIA O concurso 1006 da Timemania também acumulou e pode pagar até R$ 6 milhões no próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram: 13, 20, 22, 33, 44, 72, 79. O "time do coração" foi o Joinville/SC. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 31.973,48 5 números acertados - 262 apostas ganhadoras, R$ 697,34 4 números acertados - 5.174 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 45.680 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do coração - Joinville/SC - 12.091 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA-SENA O concurso 1620 da Dupla-Sena também acumulou. Confira os números sorteados e o rateio: 1º sorteio - 02, 11, 19, 25, 35, 44 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 11 apostas ganhadoras, R$ 5.253,77 Quadra - 4 números acertados - 856 apostas ganhadoras, R$ 77,15 Terno - 3 números acertados - 16.934 apostas ganhadoras, R$ 1,95 2º sorteio - 07, 21, 28, 29, 31, 50 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 5 apostas ganhadoras, R$ 10.402,46 Quadra - 4 números acertados - 642 apostas ganhadoras, R$ 102,87 Terno - 3 números acertados - 13.608 apostas ganhadoras, R$ 2,42