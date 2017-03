Frente fria provoca chuva e queda de temperatura nos últimos dias do verão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após mais uma semana de temperaturas elevadas, São Paulo deve ter chuva e queda de temperatura no último final de semana do verão. O fim da estação mais quente do ano acontece às 7h29 da próxima segunda-feira (20), com a chegada do outono. A frente fria que já atuava na região Sul do país, se aproxima do Estado e deve provocar aumento de nebulosidade já na tarde desta sexta-feira (17). As precipitações mais forte estarão concentradas nos vales do Paranapanema, do Ribeira e no litoral sul. Apesar disso, as temperaturas ainda deverão ser elevadas na maior parte do Estado, podendo ficar perto dos 30°C na capital paulista. As quedas mais acentuadas acontecerão entre a noite de sexta e o sábado (18), quando os termômetros marcarão entre 18°C e 23°C. Para o domingo (19), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta tempo nublado e novas pancadas de chuva. Já as temperaturas não devem ultrapassar os 21°C na cidade de São Paulo. Na região de serra, os termômetros podem marcar índices próximos dos 10°C. A nebulosidade começa a diminuir apenas na segunda (20), embora ainda sejam esperadas chuvas no nordeste e leste do Estado.