Gêmeos Antônio e Manoel chegam na casa do 'Gran Hermano', na Espanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os gêmeos Antônio e Manoel, que foram eliminados do "BBB 17", já chegaram na versão espanhola do reality show. Antes de entrar na casa do "Gran Hermano", a dupla recebeu uma missão: eles terão que fingir que são uma única pessoa. Se conseguirem convencer os participantes do programa de que são um só, eles receberão um prêmio. Para conseguirem enganar os companheiros, os gêmeos vão se revezar dentro da casa. Antônio já avisou os novos colegas de confinamento que irá ensiná-los a dançar vários ritmos brasileiros, como funk e sertanejo.