O J.Malucelli foi absolvido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) nessa quinta-feira (dia 16) à noite. Esse foi o segundo julgamento do caso, dessa vez realizado no Pleno do TJD-PR. Cinco auditores votaram a favor do J.Malucelli e quatro queriam a condenação do clube.

No primeiro julgamento, na primeira instância (Comissão Disciplinar), o J.Malucelli acabou condenado e perdeu 16 pontos na classificação do Campeonato Paranaense. O clube foi condenado na ocasião por escalar o atacante Getterson em três partidas. Os auditores entenderam que o jogador não estava devidamente registrado na competição. No Pleno, porém, o J.Malucelli conseguiu provar que Getterson estava em condições legais.

Com a decisão, o clube segue na vice-liderança, com 14 pontos.