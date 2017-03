Paraná empata, traz decisão para a Vila e amplia série invicta

Diego Tavares (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube empatou em 0 a 0 com o ASA, em Arapiraca-AL, nessa quinta-feira (dia 16) à noite, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A decisão da vaga será na partida de volta, na Vila Capanema, em 6 de abril. O gol como visitante é critério de desempate. Em caso de novo 0 a 0, a decisão será nos pênaltis. Outros empates (como 1 a 1 ou 2 a 2) dão a vaga ao ASA. Quem avançar, estará na quarta fase, que terá seus confrontos definidos por sorteio.

Com o empate dessa quinta-feira, o Paraná chegou à quinta partida seguida sem derrotas – é a maior sequência invicta do time em 2017. A última derrota foi para o Londrina – por 2 a 1, em 21 de fevereiro.

O empate acabou com o desempenho de 100% do ASA em casa. Como mandante, o ASA tinha cinco jogos e cinco vitórias em 2017. A última derrota do time alagoano em casa ocorreu há quase um ano, em 13 de abril, contra o Coruripe-AL. Desde aquela partida, foram 17 partidas como mandante, dez vitórias e sete empates.

Depois do jogo, jogadores do Paraná Clube reclamaram do gramado do estádio em Arapiraca. Clique aqui para ver as declarações dos atletas.

TÉCNICO

O técnico Wagner Lopes completou 13 jogos no comando do Paraná Clube, agora com 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.

COTA DE TV

Até agora, o Paraná Clube recebeu R$ 1.485.000,00 de cota de televiosionamento por participar das três fases da Copa do Brasil (R$ 300 mil pela primeira, R$ 375 pela segunda e R$ 810 pela terceira). Se chegar à quarta fase, receberá mais R$ 900 mil.

ESCALAÇÃO

O Paraná não tinha os meias Biteco, lesionado, e Renatinho, suspenso. Wagner Lopes manteve o esquema tático 4-2-3-1 de sempre. O armador Jonas Pessalli foi o escolhido para substituir Renatinho.

PRIMEIRO TEMPO

O ASA foi melhor na primeira etapa e chegou a criar três jogadas ofensivas com algum perigo. O Paraná mostrou organização defensiva, mas teve dificuldades para criar. Aos 45 minutos, Igor saiu lesionado. Entrou Kayke.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o zagueiro Brock explicou como foi a conversa no vestário. “Temos que avançar, subir a marcação. Tem espaço para atacarmos lá”, disse. O Paraná avançou, mas pouco. O jogo ficou equilibrado. Aos 12, Wagner Lopes tirou Diego Tavares e colocou Nathan “Cachorrão”. Aos 17, saiu Pessalli e entrou Zezinho. O time paranaense caiu de produção. Aos 27, o ASA perdeu um gol feito – Mandacaru errou a bola embaixo das traves. Aos 39, outra chance perdida pelo time alagoano: Kivel errou o cabeceio na cara do gol. Em jogada individual, aos 43, o Paraná teve sua melhor chance, com chute de Nathan, que passou perto.

ASA 0 x 0 PARANÁ

ASA: Luis Cetim; Douglas, Eron, André Lima e Airton; Mazinho, Gaspar (Diego Palhinha, depois Léo Campos), Leanderson, Doda (Junior Mandacaru) e Tessio; Leandro Kivel. Técnico: Maurílio

Paraná: Léo; Júnior, Airton, Brock e Igor (Kayke); Gabriel Dias, Alex Santana, Diego Tavares (Nathan), Jonas Pessalli (Zezinho) e Matheus Carvalho; Ítalo. Técnico: Wagner Lopes

Cartões amarelos: Eron, Téssio, Mandacaru, Mazinho (A). Pessalli, Gabriel Dias (P)

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira

Público: 2.682 pagantes (3.791 total)

Renda: R$ 32.667,25

Local: Estádio Coaracy Fonseca

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

2 – Falta. Tessio cruza. Brock corta para trás. Léo defende.

18 – Leandro Kivel chuta cruzado, com perigo. A bola passa perto.

19 – Gabriel Dias chuta de longe. O goleiro defende.

30 – O zagueiro Eron cobra falta de longa distância com um chute forte. Léo é obrigado a fazer grande defesa.

Segundo tempo

12 – Leandro Kivel recebe na área e chuta cruzado. Léo defende.

19 – Zezinho cobra falta e cruza. Brock cabeceia perto do gol.

27 – Eron cruza rasteiro. Ninguém corta. Mandacaru erra a bola, com o gol vazio.

39 – Douglas cruza para Kivel, que cabeceia para fora e perde grande chance.

43 – Nathan faz jogada individual e chuta perto, ao lado.