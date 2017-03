Jogadores do Paraná reclamam do gramado

O técnico Wagner Lopes: estratégia era jogar recuado e explorar os contra-ataques (foto: Geraldo Bubniak)

Os jogadores do Paraná Clube reclamaram do gramado do Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca-AL. “O gramado é muito pesado. Todo adversário que vem aqui sente no primeiro tempo”, declarou o volante Gabriel Dias. “O gramado é pesado. É muito diferente do que a gente está acostumado a jogar. Cansa. Mas agora vamos jogar em casa. Espero que a torcida compareça lá na Vila Capanema”, afirmou o zagueiro Brock. “Acho que o time sentiu um pouco o gramado, porque é muito pesado, bem diferente do nosso”, comentou o atacante Nathan.

O meia Jonas Pessalli admitiu que, diante das circunstâncias, o Paraná comemorou o empate em Arapiraca. “Entramos com a proposta de defender bem e sair no contra-ataque. Infelizamente não saiu o último passe. Estamos satisfeitos com o empate”, afirmou.