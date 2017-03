Acidente com caminhões deixa dois mortos na rodovia Fernão Dias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo dois caminhões deixou duas pessoas mortas na manhã desta sexta-feira (17) na rodovia Fernão Dias, na região de Mairiporã (a 37 km de São Paulo). A Autopista Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, informou que houve uma batida entre os dois caminhões na altura do km 63, sentido São Paulo. Com a batida, o caminhão da frente tombou sobre a mureta e despejou a carga de granito nos dois sentidos. A informação preliminar é que os dois motoristas morreram. Segundo a concessionária, a faixa da esquerda sentido capital paulista, e as faixas 1 e 2 sentido Minas Gerais estão interditadas até que os caminhões sejam removidos e que seja realizada a limpeza das pistas da rodovia. Não há previsão de quando as faixas serão liberadas. Às 7h50, os motoristas enfrentavam cinco quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, do km 58,2 ao km 63,2 e, no sentido Minas, a morosidade se estendia do km 66,2 ao km 63,2.