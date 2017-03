Mais um dia de greve e Curitiba amanhece com menos ônibus que o previsto

(foto: Divulgação)

Curitiba amanheceu com menos ônibus que o determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Segundo a Prefeitura de Curitiba, a cidade amanheceu com 23% dos ônibus em circulação, enquanto a determinação é de frota mínima de 40% em horários normais e 50% nos horários de pico.

"Oos trabalhadores estão dentro das empresas. Se não está saindo é porque os empresários estão travando a saída. Continuam sonegando o acesso à informação. O TRT ainda não se pronunciou sobre mandado de segurança no qual Sindimoc pede os dados de linhas”, informou o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc).

O porcentual só chegou a 40% por volta das 8 horas da manhã, quando deveria estar em 50%.

´É mais um capítulo da greve dos motoristas, que chega nesta sexta (17) ao terceiro dia com muito bate-boca e pouca solução.

Nesta sexta, às 15 horas, está marcada uma reunião na sede do TRT em Curitiba para tentar resolver o impasse. . A data-base da categoria é 1º de fevereiro e não há sinal de acordo entre a categoria as empresas que operam os ônibus de Curitiba e região.

A reportagem do Massa News procurou o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região (Setransp), mas não recebeu retorno sobre o caso.