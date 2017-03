Governo do Rio conclui pagamento de salários de janeiro a servidores nesta sexta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro informou que quitará nesta sexta (17) os salários de janeiro dos servidores que ainda não tinham recebido o salário integral. Apenas os servidores com vencimentos superiores a R$ 2.842 ainda têm algum valor a receber. Ao todo, o governo depositará R$ 145 milhões para cerca de 30 mil servidores. As informações são da Agência Brasil. Esta última parcela seria paga em duas vezes, nos dias 21 e 22, mas elas acabaram sendo unificadas e antecipadas para esta sexta devido a aumento da arrecadação tributária do estado. Ao todo, o estado tem cerca de 500 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. Na última terça-feira (14), já tinham sido pagos os salários integrais de fevereiro dos servidores ativos da Educação e do Degase (que cuida de adolescentes infratores), e de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas da Secretaria de Segurança, incluindo policiais militares e civis, bombeiros e agentes penitenciários, além dos demais funcionários das secretarias de Segurança e Administração Penitenciária.