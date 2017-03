Grávida de Teló, Thais Fersoza conta que não tem desejos

(foto: Reprodução)

A atriz Thais Fersoza, grávida de cinco meses do segundo filho com o cantor Michel Teló, está radiante com a nova gestação. "Sentimos como se Deus estivesse abençoando a gente mais uma vez, realizando nosso sonho, nosso desejo. É só alegria, só gratidão. A gente sempre quis ter filhos assim, com pouca diferença de idade", diz a atriz.

Sobre o nome do bebê, ela faz suspense: "Sempre tivemos um nome meio que certo. Só falta bater o martelo! Acredito que vá ser esse, mas ainda estamos esperando um pouco pra ter 100% de certeza."

Ela conta que não costuma dar trabalho pra ninguém e que enjoo e mal-estar não fazem parte do seu dia a dia como gestante. "Costumo falar que sou uma grávida muito fácil. Me sinto abençoada por isso. Nem consigo imaginar como seria ficar passando mal, ainda mais já tendo uma bebezinha pra cuidar", diz ela, que já é mãe de Melinda, de 7 meses.

"Sinto um pouco de sono, mais do que na primeira gravidez, mas acredito que que seja porque agora meu ritmo é outro, por causa da Melinda. Desejo também não tive. Acho que vou inventar um! Vou ver se tiro uma casquinha do maridão, se invento umas coisas meio doidas", fala.

"Brincadeirinha!" Para manter o bem-estar, Thais conta com a ajuda de três profissionais: sua obstetra, que também é nutróloga, um nutricionista e um personal trainer, que auxilia a atriz a manter uma rotina de exercícios voltada para grávidas. "Os cuidados são redobrados para que fique tudo perfeito pro neném e pra mim", ressalta.