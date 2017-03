Anderson Di Rizzi e Rosi Campos repetirão parceria de 'Êta Mundo Bom!' no cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após viverem personagens cômicos que marcaram a "novela das seis" "Êta Mundo Bom!" (Rede Globo), os atores Anderson Di Rizzi e Rosi Campos atuarão juntos novamente. Mas dessa vez, será no cinema. A dupla fará mãe e filho no filme "Eu Te Levo", que marcará a estreia do roteirista Marcelo Müller na direção. Já na trama da Rede Globo, a dupla viveu Zé dos Porcos e Eponina. Para Rosi, "Êta Mundo Bom!" possibilitou que os colegas de elenco se tornassem bons amigos. "Com a novela ficamos muito próximos, muito amigos. Posso dizer que foi uma delícia aquela rotina de gravação, mesmo com todo o calor da fazendinha", diz em relação ao cenário do folhetim. "A gente ficava muito tempo junto e até hoje tenta se ver com frequência, sempre sai para jantar. Anderson é um amigo que fiz no set e que vou levar para a vida inteira." A atriz ainda acredita que o filme "Eu Te Levo" será especial por ter um roteiro "tocante e bonito", no qual foi essencial a "sintonia" da dupla. Já Anderson não esconde a admiração pela amiga. "Rosi é muito criativa e generosa em cena, um aprendizado enorme tê-la como colega de elenco num projeto tão especial", diz. No filme, Anderson será o protagonista Rogério, um jovem que ainda mora com a mãe, Marta, interpretada por Rosi. Com a morte do pai, Rogério precisa cuidar da loja da família, enquanto tenta recuperar um antigo sonho de infância. "Eu Te Levo" chega aos cinemas no dia 23 de março e abordará a questão da "geração canguru", jovens de 25 a 34 anos que ainda moram com os pais.