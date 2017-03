Destaques da programação (de 18 a 24 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 18 HBO, 23h. JOGO DO DINHEIRO Título original: Money Monster Produção: EUA/2016 Direção: Jodie Foster Elenco: George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell O apresentador de um programa de economia vira refém de um homem que perdeu tudo depois de seguir seus conselhos financeiros. Ele e sua produtora vão precisar de uma resposta para a misteriosa queda das ações, enquanto a transmissão ao vivo continua. Com direção da premiada Jodie Foster, este filme é estrelado pelos ganhadores do Oscar, George Clooney e Julia Roberts. - DOMINGO, 19 Telecine Pipoca, 20h. O CAÇADOR E A RAINHA DO GELO Título original: The Huntsman: Winter’s War Produção: EUA, 2016 Direção: Cedric Nicolas-Troyan Elenco: Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain Freya é a irmã boa da toda poderosa Rainha Ravenna. Depois de passar por um trauma, no entanto, ela desperta para os poderes mágicos e se isola. Longe da irmã, ela constrói seu próprio reinado ­ se torna a Rainha do Gelo ­, onde recruta crianças para compor seu exército, sob duas ordens: jurar obediência a ela e que os jovens abdiquem de qualquer forma de amor. Dois dos pequenos mais talentosos para o combate, Erik e Sara, crescem e se apaixonam. Quando Freya percebe que foi “traída”, no entanto, separa os dois. Paralelamente, o poderoso espelho mágico é dado como desaparecido. E será preciso impedir que o objeto caia nas mãos da nova rainha. - SEGUNDA, 20 Maxprime, 22h. VALENTE Título original: The Brave One Produção: EUA, 2007 Direção: Neil Jordan Elenco: Jodie Foster,Terrence Howard, Nicky Katt, Naveen Andrews, Mary Steenburgen Erica é locutora em uma rádio de Nova York e tem a vida tranquila, ao lado de seu noivo. Tudo muda quando, depois de um ataque brutal ao casal, ela fica seriamente ferida e ele morre. Na busca pela justiça, Erica pode se tornar mais letal do que seu agressor. - TERÇA, 21 Canal Brasil, 22h. DIVà Produção: Brasil, 2009 Direção: José Alvarenga Jr. Elenco: Lília Cabral, Cauã Reymond, Reynaldo Gianecchini No auge de seus 40 anos, Mercedes decide fazer um balanço e resolver alguns questionamentos de sua vida. Embora seja feliz e realizada, a rotina lhe faz querer novas experiências que, com a ajuda de sua amiga, deixarão sua vida muito mais confusa. - QUARTA, 22 TCM, 22h. LA BAMBA Título original: La Bamba Produção: EUA, 1987 Direção: Luis Valdez Elenco: Lou Diamond Phillips, Esai Morales, Rosanna DeSoto Richard Stephen Valenzuela, mais conhecido como Ritchie Valens (Lou Diamond Phillips), marcou o final dos anos 50 com uma carreira meteórica, recheada de sucessos e pontuada por uma das canções mais famosas de todos os tempos: ‘La Bamba‘. - QUINTA, 23 Telecine Cult, 23h50. PARA O OUTRO LADO Título original: Kishibe no Tabi Produção: EUA, 2015 Direção: Kiyoshi Kurosawa Elenco: Eri Fukatsu, Tadanobu Asano, Yû Aoi Depois de três anos separados, Yusuke (Tadanobu Asano) volta, de repente, para a sua esposa Mizuki (Eri Fukatsu) e a convida para conhecer as pessoas com quem ele conviveu durante estes anos. Ao mesmo tempo em que Mizuki interage com os novos amigos, ela questiona a visão que tem do marido e a mudança que sofreu enquanto ele estava ausente. - SEXTA, 24 Maxprime, 22h. NOCAUTE Título original: Southpaw Produção: EUA, 2015 Direção: Antoine Fuqua Elenco: Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Forest Whitaker, 50 Cent, Naomie Harris Após perder a esposa em um acidente e em seguida a guarda de sua filha, o boxeador Billy Hope tenta retomar sua carreira e pede ajuda a um lutador aposentado, que já treinou os melhores boxeadores da cidade. Estrelado por Jake Gyllenhaal (O Abutre), Rachel McAdams (Spotlight ­ Segredos Revelados) e pelo ganhador do Oscar Forest Whitaker (O Mordomo da Casa Branca).