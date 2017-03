Gravações mostram 'técnicas' para venda de carnes podres e proibidas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gravações telefônicas interceptadas pela Polícia Federal mostram um esquema de venda de carnes podres de frigoríficos brasileiros para os mercados doméstico e externo. A operação "Carne Fraca", deflagrada nesta sexta (17) pela PF, investiga uma suposta organização criminosa liderada por fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura, que, com o pagamento de propina, facilitavam a produção de produtos adulterados, emitindo certificados sanitários sem fiscalização. Alguns dos maiores frigoríficos do país, como JBS, BRF e Seara são alvo da operação. O ministro da Justiça, Osmar Serraglio, também aparece na investigação em uma conversa interceptada com o suposto líder do esquema criminoso. A PF, no entanto, não vê irregularidades na atuação do ministro. Frigoríficos menores também aparecem na investigação, como o Peccin, com sede no Paraná. Em uma das conversas interceptadas, um dos donos da empresa e a mulher discutem o uso de carne de cabeça de porto em linguiças, o que é proibido pela legislação. Em outra gravação, os sócios do frigorífico discutem como reaproveitar um presunto que, embora podre, "não tem cheiro de azedo", e por isso poderia ainda ser vendido. Em outra, combinam adicionar ácido sórbico a amostras de carne enviadas para análise de qualidade para que elas não sejam reprovadas pela fiscalização. O frigorífico também preparava produtos durante a noite para fugir da fiscalização, segundo a PF. A reportagem não conseguiu entrar em contato com a empresa. VEJA AS TRANSCRIÇÕES - Conversa entre os irmãos Normélio Peccin Filho e Idair Piccin, sócios do frigorífico Peccin: Normelio - Tu viu aquele presunto que subiu ali ou não chegou a ver? Idair - Ah, eu não vi; Cheguei lá, mas o Ney falou que tá mais ou menos. Não tá tão ruim. Normelio - Não, não tá. Fizemos um processo, até agora eu não entendo, cara, o que é que deu naquilo ali. Pra usar ele, pode usar sossegado, não tem cheiro de azedo, nada, nada, nada. - Conversa entre Idair Piccin e a mulher, Nair Piccin, sua mulher: Idair - Você ligou? Nair - Eu, sim eu liguei. Sabe aquele de cima lá, de Xanxerê? Idair - É. Nair - Ele quer te mandar 2.000 quilos de carne de cabeça. Conhece carne de cabeça? Idair - É de cabeça de porco, sei o que que é. E daí? Nair - Ele vendia a 5, mas daí ele deixa a 4,80 para você conhecer, para fechar carga Idair - Tá bom, mas vamos usar no que? Nair - Não sei Idair - Aí que vem a pergunta né? Vamo [sic] usar na calabresa, mas aí, é massa fina é? A calabresa já está saturada de massa fina. É pura massa fina Nair - Tá Idair - Vamos botar no que? Nair - Não vamos pegar então? Idair - Ah, manda vir 2.000 quilos e botamos na linguiça ali, frescal, moída fina Nair - Na linguiça? Idair - Mas é proibido usar carne de cabeça na linguiça Nair - Tá, seria só 2.000 quilos para fechar a carga. Depois da outra vez dá para pegar um pouco de toucinho, mas por enquanto ainda tem toucinho [ininteligível] - Conversa entre Idair Piccin e Normélio Peccin Filho. Idair - Oi. Peccin Filho - Fala. Idair - E daí? Peccin Filho - Aquela vaca [modo pejorativo ao qual se referem a uma fiscal que não fazia parte do esquema, segundo a PF] hoje de novo amostra de novo cara, análise. Idair - De novo? Peccin Filho - De novo cara, que vaca do caralho. Estava até agora separando tempero, presunto, salsicha e linguiça de frango. Idair - Mas todos os meses assim? Peccin Filho - Mas não faz 15 dias que mandou cara. Mandou dia 28, dia 29 do mês passado, 15 dias nem... e agora vai mandar a salsicha de novo lá para Porto Alegre, na LANAGRO, lá em Porto Alegre, de novo. Que vaca cara, e daí pegou a salsicha levou lá no SIF [Serviço de Inspeção Federal], lacrou e botou lá dentro da geladeira do SIF, dentro do freezer. Óia, vou falar para você. Que larga de uma mulher. Será que a linguiça de frango, eu vou fazer uma massada cara, vou fazer, vou tirar a pele, vou deixar só com recorte, vou diminuir a água, e, diminuo a água, diminuo a cura, e ali se ela tiver de, dá para por ácido sórbico nela? Idair - Lactato. Peccin Filho - Lactato? Idair - É. Peccin Filho - Eu vou ver se eu tenho aí. Botar o que? Idair - 2%. Peccin Filho - 2%? Massada 500 litros. 5 quilos. Idair - 10 Litros. Peccin Filho - Ah, é dois, pois é, não, dois. Botar uns 8, 10 litros. Idair - Se é 500 quilos, 10 litros, bota 10. Peccin Filho - É 500 quilos. Idair- Bota 10 litros. Peccin Filho - Será que não é demais? Botar uns 8 quilos. Idair - Não, é recomendado, os caras recomenda, se é para por menos que 2%, não faz efeito. É o mínimo 2%.