Citibank Hall passa a ser Km de Vantagens Hall após acordo

ISABELLA MENON SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa de combustíveis Ipiranga adquiriu os "naming rights" de três casas de show da produtora de eventos T4F (Time For Fun). Assim, o Citybank Hall, em São Paulo, o Metropolitan Hall, no Rio, e o BH Hall, em Belo Horizonte. passarão a ser chamadas de "Km de Vantagens Hall". O objetivo da parceria é promover o programa de fidelidade "Km de Vantagens". Os participantes do programa terão descontos em shows e acesso à pré-vendas três dias antes para shows nestas casas de espetáculos. De acordo com o Ipiranga, a parceria com a T4F aconteceu devido a vontade de ampliar o programa de fidelidade com programação de shows que varia de música clássica à música eletrônica.