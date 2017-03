Esquema em frigoríficos abastecia PP e PMDB, diz Polícia Federal

ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - As propinas pagas a fiscais do Ministério da Agricultura para afrouxar a fiscalização em frigoríficos abasteceram o PMDB e o PP, segundo a Polícia Federal. "Uma parte dos valores era revertida para esses partidos", disse o delegado Maurício Moscardi Grillo. A PF não sabe, porém, os motivos que levaram os fiscais a repartir parte dos valores que recebiam -se por indicações políticas ou outras razões. Também não foram identificados quem eram os políticos beneficiados. Um dos citados na investigação foi o atual ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB-PR), que na época era deputado federal. Ele aparece em grampo interceptado pela operação conversando com o suposto líder do esquema criminoso, chamando-o de "grande chefe". A PF, porém, não encontrou indícios de ilegalidade na conduta do ministro, que não é investigado. Os fiscais recebiam os valores dentro de isopores, por transferências bancárias em nome de terceiros ou até como picanhas e outras carnes nobres.