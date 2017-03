Destaques da programação (de 18 a 24 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 18 Record TV, 23h15. CORRIDA MORTAL Título original: Death Race Produção: EUA, 2008 Direção: Paul W.S. Anderson Elenco: Jason Statham, Tyrese Gibson, Joan Allen. Jensen Ames (Jason Statham) é um ex-piloto profissional condenado por um terrível assassinato. Encarcerado em Terminal Island, uma prisão de segurança máxima com regras próprias, ele se vê obrigado a voltar às pistas e participar de uma competição mortal cujo vencedor pode conquistar a liberdade. O problema é que lá a corrida e os competidores são diferentes, enquanto a vontade de matar e ser livre correm lado a lado. - DOMINGO, 19 Globo, 14h25. VIAGEM 2: A ILHA MISTERIOSA Título original: Journey 2: The Mysterious Isla Produção: EUA, 2012 Direção: Brad Peyton Elenco: Dwayne Johnson, Michael Caine, Josh Hutcherson. Sean Anderson (Josh Hutcherson) descobre uma misteriosa mensagem de rádio, que ele acredita tenha sido enviada por seu avô (Michael Caine) desaparecido há dois anos. Ele não gosta muito de seu padrasto Hank Parsons (Dwayne Johnson), mas o cara consegue ajudá-lo a decifrar os códigos do texto e juntos eles descobrem o paradeiro do coroa aventureiro numa ilha misteriosa, difundida pelo escritor Julio Verne, entre outros. Para chegar lá, a dupla contrata o piloto de helicóptero Gabato (Luis Guzman) e sua filha Kailani (Vanessa Hudgens), mas muitos perigos aguardam os viajantes e sobreviver implicará numa série de incríveis aventuras. - SEGUNDA, 20 Globo, 22h50 ÚLTIMA VIAGEM A VEGAS Título original: Last Vegas Produção: EUA, 2013 Direção: Jon Turteltaub Elenco: Michael Douglas, Jerry Ferrara, Morgan Freeman, Kevin Kline, Robert De Niro, Mary Steenburgen Billy Paddy, Archie e Sam são amigos desde a infância e, hoje, são senhores de idade. Quando Billy, o solteirão do grupo, decide enfim pedir em casamento sua namorada de trinta e poucos anos, ele e os amigos resolvem viajar até Las Vegas para reviver a juventude e curtir uma tremenda despedida de solteiro. O que eles não imaginavam é que a Las Vegas atual seria bem diferente da cidade que eles conheceram décadas atrás. - TERÇA, 21 Record, 22h30 ROUBO NAS ALTURAS Título original: Tower Heist Produção: EUA, 2011 Direção: Brett Ratner Elenco: Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck, Alan Alda, Matthew Broderic e Stephen Henderson. Josh Kovacs (Ben Stiller) era um funcionário exemplar de um dos prédios mais badalados de Nova York, conhecido como A Torre. Lá, ele é uma espécie de chefe de uma equipe de profissionais "mais ou menos" qualificados, como Lester (Stephen Henderson), Cole Howard (Casey Affleck), Odessa (Gabourey Sidibe) e Rick (Michael Pena), entre outros. A vida de todos vira de cabeça para baixo quando Arthur Shaw (Alan Alda), o bilionário ocupante da cobertura, é preso pelo FBI por ter cometido uma fraude, transformando o fundo de pensão de toda a equipe em pó. Disposto a recuperar a grana deles, Josh convida um vizinho (Eddie Murphy) para ajudá-lo a descobrir aonde foi parar esse dinheiro para pegá-lo de volta e fazer justiça, tendo em vista que nem o FBI sabe do destino da fortuna. - QUARTA, 22 BAND, 22h30 BANDIDAS Produção: EUA, 2006 Direção: Joachim Rønning, Espen Sandberg Elenco: Salma Hayek, Penélope Cruz, Steve Zahn México, 1880. Sara Sandoval (Salma Hayek) é a bela filha de um rico banqueiro. Maria Alvarez (Penélope Cruz) é a bela filha de um camponês. Elas aparentemente não têm nada em comum, mas o destino faz com que se tornem as mais perigosas e sensuais assaltantes de banco do país. Com a ajuda de Quentin Cooke (Steve Zahn), um inspetor de polícia idealista, Sara e Maria combatem Tyler Jackson (Dwight Yoakam), o representante do Banco de Nova York que está tentando tomar ilegalmente as terras da população local. - QUINTA, 23 Globo, 01h59 UM CONTO CHINÊS Título original: Un Cuento Chino Produção: Argentina, 2011 Direção: Sebastian Borensztein Elenco: Ricardo Darín, Ignacio Huang, Muriel Santa Ana. Ele leva a vida cuidando de uma pequena loja e tem o hobbie de colecionar notícias incomuns. A comodidade de sua vida é interrompida quando ele encontra um chinês que não fala uma palavra de espanhol. O imigrante acabara de ser assaltado e não tem lugar para ficar em Buenos Aires. Inicialmente relutante, Roberto acaba deixando o asiático viver com ele e aos poucos vai descobrindo fatos sobre o chinês. - SEXTA, 24 Globo, 15h11 COMPRAMOS UM ZOOLÓGICO Título original: We Bought a Zoo Produção: EUA, 2011 Direção: Cameron Crowe Elenco: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church, Colin Ford, Maggie Elizabeth Jones. Após o falecimento da sua esposa, Benjamin decide recomeçar sua vida ao lado dos filhos. Procurando um novo lar, ele acaba comprando uma propriedade com um zoológico em péssimo estado de conservação. Com o apoio de Kelly Foster e sua equipe de funcionários, Benjamin irá correr contra o tempo para recuperar o zoológico e, no processo, encontrará a felicidade ao lado dos filhos e de um novo amor.