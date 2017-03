JBS nega irregularidades e diz que 'repudia veementemente' adulterações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A JBS negou irregularidades na produção e venda de carnes, investigadas pela Polícia Federal na Operação Carne Fraca, deflagrada nesta sexta-feira (17). Em comunicado ao mercado, a JBS afirma também que "repudia veementemente" qualquer adoção de práticas relacionadas à adulteração de produtos. Segundo a companhia, não há nenhuma medida judicial contra os seus executivos e sua sede não foi alvo da Operação Carne Fraca. Conforme a nota, a ação deflagrada ocorreu três unidades produtivas da companhia, sendo duas delas no Paraná e uma em Goiás. "Na unidade da Lapa (PR) houve uma medida judicial expedida contra um médico veterinário, funcionário da companhia, cedido ao Ministério da Agricultura." As ações da companhia despencam mais de 7% nesta sexta-feira, ao lado dos papéis da BRF, outro alvo da Operação Carne Fraca. A operação deflagrada nesta sexta-feira é a maior já realizada da PF. Cerca de 1.100 policiais federais cumprem 309 mandados judiciais. O objetivo é desarticular uma suposta organização criminosa liderada por fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura, que, com o pagamento de propina, facilitavam a produção de produtos adulterados, emitindo certificados sanitários sem fiscalização. A BRF ainda não se manifestou sobre a Operação. Leia a íntegra da nota da JBS: "A JBS S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em relação a operação realizada pela Polícia Federal na manhã de hoje [sexta], a JBS esclarece que não há nenhuma medida judicial contra os seus executivos. A empresa informa ainda que sua sede não foi alvo dessa operação. A ação deflagrada hoje em diversas empresas localizadas em várias regiões do país, ocorreu também em três unidades produtivas da Companhia, sendo duas delas no Paraná e uma em Goiás. Na unidade da Lapa (PR) houve uma medida judicial expedida contra um médico veterinário, funcionário da Companhia, cedido ao Ministério da Agricultura. A JBS e suas subsidiárias atuam em absoluto cumprimento de todas as normas regulatórias em relação à produção e a comercialização de alimentos no país e no exterior e apoia as ações que visam punir o descumprimento de tais normas. A JBS no Brasil e no mundo adota rigorosos padrões de qualidade, com sistemas, processos e controles que garantem a segurança alimentar e a qualidade de seus produtos. A companhia destaca ainda que possui diversas certificações emitidas por reconhecidas entidades em todo o mundo que comprovam as boas práticas adotadas na fabricação de seus produtos. A Companhia repudia veementemente qualquer adoção de práticas relacionadas à adulteração de produtos - seja na produção e/ou comercialização - e se mantém à disposição das autoridades com o melhor interesse em contribuir com o esclarecimento dos fatos."