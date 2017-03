Transporte Especial de Alunos e Linha Turismo não circulam

Os 55 ônibus do Sistema Integrado do Transporte para o Ensino Especial (Sites) e os da Linha Turismo não circularão durante o período de greve de motoristas e cobradores. A medida da Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) de tirar as duas modalidades de transporte do pedido de frota mínima é para evitar risco no atendimento dos passageiros.

O Sites atende exclusivamente alunos com algum comprometimento mental, físico, auditivo, visual, condutas típicas e múltiplas deficiências. Os 60 ônibus, em 56 linhas, transportam os alunos para as três escolas especiais municipais e outras 35 escolas conveniadas.

“São dois tipos de transportes diferenciados das demais linhas urbanas e que não podem ficar sujeitos a riscos de interrupção, garantia que não pode ser dada em situação de greve”, explica o gestor de Operação e Controle de Transporte da Urbs, Luiz Filla.

Já a Linha Turismo circula nos principais pontos turísticos de Curitiba, a cada trinta minutos, percorrendo aproximadamente 45 km em cerca de três horas.